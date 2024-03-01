Стало известно, сколько чистого спирта выпивают свердловчане

Свердловская область попала в топ-5 регионов России, где больше всего пьют. В среднем, один свердловчанин выпивал 13,18 литра чистого спирта в год по итогу 2023-го. Такие данные приводит Росстат в отчете о потреблении алкогольной продукции.

При этом среднее потребление по стране значительно ниже – 8,44 литра чистого спирта в 2023 году (годом ранее – 8,62 литра этанола, а в 2021-м – 8,82 литра). Однако уральцы – не рекордсмены по употреблению алкоголя. Больше всех пьют в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Кировской области и Республике Коми.

Екатеринбург, Елена Сычева

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