Рунет отреагировал на послание президента волной мемов

Рунет отреагировал на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию волной мемов. Самой животрепещущей темой оказалось «семейное» направление, а также новые налоговые вычеты для тех, кто занимается спортом, сдает ГТО и проходит диспансеризацию.

Напомним, по новому нацпроекту «Семья» будет продлена программа материнского капитала до 2030 года, до того же срока льготная ипотека для семей с детьми до 6 лет по ставке 6%, будут увеличены налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми, также с 2025 года появятся налоговые вычеты для тех, кто регулярно сдает нормативы комплекса ГТО и проходит диспансеризацию по возрасту.

Екатеринбург, Елена Сычева

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