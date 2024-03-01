На Урале оттепель сменится снегом и похолоданием

На Среднем Урале на смену оттепели, которая продлится еще в течение пяти дней, придет похолодание: температура воздуха упадет до -5 градусов. Об этом рассказали в Уральском гидрометцентре.

«Тепло, наступившее в последней пятидневке февраля, с дневной оттепелью до небольших плюсовых значений, простоит до конца первой пятидневки марта. Нарастания тепла пока не следует ожидать. 5-7 марта на регион опустится арктический фронт, принесет снег (в основном, небольшой) наступит более холодный период», – сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

Специалист также уточнила, что температура в регионе опустится до -5 °C днем и до -18 ночью.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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