В Екатеринбурге четвертый день ищут пропавшего мальчика

В Екатеринбурге полиция и волонтеры четвертый день ищут пропавшего 15-летнего мальчика Костю Пономарева. Он ушел 27 февраля из дома на улице Викулова и не вернулся. «До настоящего времени его местонахождение неизвестно, ранее уходил», – сообщили в городской полиции.

Костя был одет в красную куртку, черные джинсы и черные ботинки. «Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, просим сообщать ее по телефонам: +7(343)356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9) или 02 (102 по мобильному)», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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