Возле Плотинки снесут старую многоэтажку

В историческом центре Екатеринбурга, прямо позади музея ИЗО, снесут 6-этажное здание по адресу: ул. Воеводина, 6, в котором сейчас находятся офисы, несколько баров и небольшой продуктовый магазин.

Управление по охране объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало акт культурно-исторической экспертизы, где говорится, что снос этого здания не повредит памятникам истории и культуры, которые находятся буквально на расстоянии вытянутой руки: Дом обороны (он же ДОСААФ, ул. 8 Марта, 17); здание Уральского горного училища (пр. Ленина, 28 /ул. Воеводина, 2); здание бывшей городской думы (находится через дорогу, ул. Малышева, 46); здание музея ИЗО, где состоялось первое театрализованное представление в Екатеринбурге (ул. Воеводина, 5); строения городской плотины и сооружения старинного Екатерининского завода «Монетка».

В документе оговариваются условия сноса здания: «Демонтаж и разборку зданий производить при помощи автокрана методом крупноразмерной разборки. Погрузку разобранных элементов конструкций и строительных отходов в автосамосвалы производить фронтальным погрузчиком. Разобранные конструкции вывозить на полигон ТБО. Разборку фундамента выполнять экскаватором, при необходимости использовать навесной гидромолот или ручные отбойные молотки. Устройство котлована выполнить на глубину до фактического залегания фундамента. Демонтированные материалы, мусор и мелкие конструкции грузятся в автотранспорт вручную. Крупные конструкции – элементы стропильной системы, фрагменты балок перекрытий грузятся в автотранспорт посредством автокрана. Работы по демонтажу выполнять последовательно».

Заключение о том, что представленный ООО «Росив» проект сноса обеспечивает сохранение всех соседних памятников культурного значения, дал эксперт Марат Каргинов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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