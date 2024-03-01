На Уралмаше строят мощную насосную станцию, чтобы обеспечить теплом новостройки (ВИДЕО)

Энергетики строят на Уралмаше новую насосную станцию, которая обеспечит надежность теплоснабжения сразу трех районов Екатеринбурга. В том числе в зону действия НС-3 попадает территория перспективной жилой застройки на проспекте Космонавтов.

На Уралмаше строят мощную насосную станцию

«Город растет и развивается. Поэтому чтобы обеспечить гидравлический режим теплосетей Екатеринбурга, нужна более мощная насосная станция. На новом объекте будут четыре насоса – два рабочих и два резервных. Суммарная мощность перекачки теплоносителя составит 12 тысяч тонн в час. На насосной станции будет современное оборудование с частотным регулированием, что позволит экономить электроэнергию», – рассказал старший мастер РТС 5 Екатеринбургской теплосетевой компании Евгений Стихин.

Строительство насосной началось в 2023 году. На первом этапе рабочие забили 278 несущих свай в землю и залили фундамент. Сейчас на площадке идет монтаж металлоконструкций. По словам представителя подрядчика Александра Глушко, размер станции составит 50 на 50 квадратных метров, а высота – 22 метра. Новый объект компактно уместится среди новостроек.

Сроки окончания строительства – декабрь 2024 года. Однако рабочие постараются подключить оборудование насосной станции к теплосети уже к началу отопительного сезона в Свердловской области.

«На насосной станции № 3 будет современное автоматизированное оборудование. Все данные будут выводиться на диспетчерский щит, управление также будет дистанционным. Станция будет работать без персонала», – отметил руководитель группы ЦТП и насосных станций ЕТК Константин Чикарев.

Новая насосная станция разместится на расстоянии 350 метров от старой НС-3 в районе перекрестка проспекта Космонавтов и улицы Завокзальной. Существующая насосная станция остается в эксплуатации и также будет модернизирована. На ней будут установлены два насоса (один рабочий и один запасной), перекачивающие горячую воду в микрорайон Пионерский.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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