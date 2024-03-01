Мужчину, который избил дразнившего его подростка, отправили в колонию на 4 года (ФОТО)

В Екатеринбурге вынесли приговор 48-летнему Павлу Кокушкину, который весной прошлого года избил подростка до разрыва селезенки. Мужчина объяснил, что парень его дразнил.

Инцидент произошел в мае 2023 года в подъезде одного из домов на улице Родонитовой. На лестничной клетке Кокушкин ударил 13-летнего подростка несколько раз по голове и ногами по телу. Мальчика госпитализировали с сочетанной травмой грудной клетки и живота, ушибом левого легкого и разрывом селезенки. Оказалось, что мужчина был знаком с одноклассником пострадавшего, и за день до конфликта двое подростков дразнили его.

«Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Суд назначил Павлу Кокушкину наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также с мужчины взыскали 700 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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