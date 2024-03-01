Жизнь в зоомагазинах: в России начали действовать новые правила содержания животных

С 1 марта вступило в силу постановление с требованиями к содержанию животных в зоомагазинах. Во внимание берутся размеры «домиков», освещение, температурный режим и правила ухода за животными и их вольерами.

Согласно документу, установлены определенные размеры клеток, вольеров и аквариумов для содержания животных в зависимости от их возраста, веса и других параметров. К примеру, площадь клетки для собак должна быть 4 кв. м (а не 2 кв. м, как раньше), если животное весит больше 5 кг. Условия содержания кошек зависят от их возраста: для 3-месячных особей площадь вольера составит не 1,5, как раньше, а 3 кв. м. Размер террариума для ящериц и змей увеличивается согласно длине рептилий. Также учитывается температурный режим и уровень влажности для каждого вида. Если в вольерах животные проживают группами, то площадь их «домиков» увеличивается из определенных расчетов: для кроликов, грызунов, птиц, амфибий, пауков не менее 25% на каждую дополнительную особь, для аквариумных рыб – не менее 10%.

В постановлении также обращается внимание на то, что места содержания должны быть чистыми: необходимо их мыть и дезинфицировать не реже одного раза в неделю, а кормушки и поилки – не реже одного раза в день. Более того, освещение должно быть приближено к естественному природному циклу жизни животных (день-ночь). «В случае выявления у животного признаков заболевания принять меры по его изоляции и выполнять указания специалистов в области ветеринарии», – уточняется в документе.

Многие зоомагазины прекращают торговать животными, либо сильно сокращают их видовой состав, в основном, предлагают только птиц, грызунов и рыб. А сотрудники зоомагазина «Заповедник» рассказали «Новому Дню», что не продают собак и кошек после вступления в силу закона «Об ответственном обращении с животными» с 1 марта 2023 года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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