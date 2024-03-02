Энергетики объяснили, что случилось на подстанции на Уралмаше

Минувшей ночью на подстанции «Калининская» произошел сбой. Местные жители видели яркую вспышку и дым, слышали звук взрыва. Однако энергетики объясняют – это вовсе не означает диверсию и сработку взрывного устройства. Так же эффектно выглядят и короткие замыкания на энергообъектах такого уровня. Об этом «Новому Дню» сообщили специалисты одной из ресурсоснабжающих компаний региона. «Точно сказать можно только после осмотра, конечно, но по видео, опубликованным в сети, – это просто короткое замыкание. Оно так и выглядит. Девушки, у которых когда-нибудь перегорали фены для сушки волос, наверняка знают, как эффектно может выглядеть короткое замыкание – вспышка, хлопок, дым. Собственно, что мы и увидели тут, только в большом размере», – сказал собеседник агентства.

В управлении ФСБ России по Свердловской области также отметили, что «произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой». «Инцидент не привел к нарушению энергоснабжения районов столицы Среднего Урала. Электрооборудование подстанции «Калининская» работает в штатном режиме. Пострадавшие отсутствуют. На месте работают специалисты ПАО «Россети Урал», – сообщили в телеграм-канале ведомства.

Ранее в ходе заседания антитеррористической комиссии региона губернатор Евгений Куйвашев потребовал усилить безопасность объектов сферы энергетики и ЖКХ накануне выборов президента России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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