В Качканаре обрушилась кровля гаража на машины скорой помощи

Вчера в Качканаре около 20 часов вечера обрушилась кровля в гараже горбольницы. Повреждены две машины скорой помощи.

По данным минздава Свердловской области, машины, которые не задействованы в работе, будут временно находиться на стоянке в Горэнерго. В понедельник утром подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания.

«В момент обрушения сотрудников в гараже не было. Пострадавших нет. Ущерб нанесен двум машинам. Принимаются оперативные меры по ликвидации последствий», – уточнили в пресс-службе Качканарской ЦГБ.

В ведомстве добавили, что в автопарке больницы находится 7 автомобилей скорой помощи и работают 3 круглосуточных бригады. Скорая медицинская помощь оказывается жителям в полном объеме.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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