Что такое налоговый вычет на ребенка и как его получить? Инструкция

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию многие впервые услышали о том, что для родителей есть особенный налоговый вычет – на ребенка. На первого и на второго – по 1400 рублей в месяц, на третьего и последующих – по 3000 рублей.

Размеры вычета предлагается увеличить, чтобы уже на второго ребенка давали компенсацию 2800 рублей, а на третьего – 6000 рублей. Однако для этого нужны поправки в Налоговый кодекс РФ, их пока не внесли, и даже если это сделают быстро, новые правила заработают только со следующего налогового периода – то есть только с нового года.

Итак, налоговый вычет предоставляется всем родителям, у которых есть доход и которые платят соответствующий налог, НДФЛ. Это первый критерий.

Второй критерий – величина дохода. Вычет на ребенка можно получать до того момента, пока годовой доход не превысил 350 тысяч рублей. То есть если ваша зарплата 35 тысяч рублей (и у вас нет другого дохода, например, от сдачи недвижимости в аренду), получать компенсацию за уплату налогов вы будете не весь год, а только 10 месяцев.

Получить вычет можно через заявление работодателю или в налоговую. В обоих случаях придется предоставить оригиналы и копии документов, которые подтверждают право на вычет. Большинству хватает двух – свидетельства о рождении или усыновлении и свидетельства о браке. Конечно, список документов может быть значительно шире, например, если второго родителя нет в живых, если у ребенка есть инвалидность, если ему уже исполнилось 18 лет, но он учится на дневном отделении в вузе и так далее.

Компенсация положена обоим родителям, но один может отказаться в пользу другого, и тогда начисления будут двойными, например, так делают, когда зарплаты родителей примерно одинаковы, чтобы не возиться с документами обоим супругам.

Приведем пример. Вы мама двух ангелочков 3 и 7 лет, ваша зарплата 35 тысяч рублей в месяц (это то, что вы получаете на руки). За год вы получите 3641 рубля вычета или 364 рубля в месяц в течение 10 месяцев.

Кстати, если родители раньше не получали вычет, то его можно вернуть за три последних года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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