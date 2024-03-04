Горы грязи ростом с человека: Екатеринбург снова превратился в Грязьбург (ФОТО)

С наступлением тепла Екатеринбург вновь превратился в Грязьбург. Ситуацию усугубляет тот факт, что еще после декабрьских снегопадов сугробы с обочин никто не вывозил. Сейчас они превратились в горы грязи.

По словам горожан, ситуация одинаковая и на окраинах, и в центре Екатеринбурга. Повсюду накопился грязный снег, вывозить который коммунальщики не торопятся.

«Это просто позор какой-то. По центральным улицам едешь – как по лабиринту из грязи. По обочинам – горы грязи в человеческий рост. Когда это все будет активно таять, город утонет в грязной жиже», – жалуются горожане.

Добавим, что на минувшей неделе в мэрии Екатеринбурга прошло очередное совещание, посвященное уборке города. Заместитель председателя комитета благоустройства Павел Зыков сообщал, что коммунальные службы готовятся к весеннему периоду. Пока погодные условия позволяют задействовать максимальное количество техники, коммунальщики обещали вывозить в сутки не менее 1,5 тысячи тонн снега с территории каждого из восьми районов города.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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