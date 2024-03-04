Два уральца скинули товарища с балкона. Он умер на месте

В Кировграде суд приговорил двух местных жителей, 20 и 49 лет, которые убили собутыльника особо изощренным способом. Схватив его за ноги и за руки, они скинули его с балкона третьего этажа. Потерпевший умер на месте от полученных травм. Убийство произошло год назад, в феврале 2023 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Двое участников этой криминальной истории ранее были судимы. При этом 20-летний обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в 2016 году и за грабеж – в 2020 году. Он так же, как и потерпевший, имел опыт пребывания в местах лишения свободы. Именно разговор о том, кто и кем был в «зоне», послужил поводом для конфликта», – пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

По этому факту местный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». Младшему из обвиняемых суд назначил наказание в виде 17 лет 2 месяцев лишения свободы в ИК особого режима, старшему – 16 лет в колонии строгого режима.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Сычева

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