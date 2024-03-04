В Екатеринбурге за зиму выпало в 1,5 раза больше снега, чем обычно

Свердловские синоптики подвели итоги небывало снежной зимы. С декабря по февраль на Урале выпало 110-180% зимней нормы осадков. А в Екатеринбурге их количество было в 1,5 раза больше среднего многолетнего уровня. Недостаток снега наблюдается только в крайних юго-западных районах Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, средняя температура зимы составила -13…-15 °C, на крайнем севере области до -16°. В южной половине региона это на 1-1,5° ниже нормы. На севере области, где антициклоны были не такие устойчивые, как в южных районах, температура воздуха оказалась близкой к норме, а на крайнем севере превысила ее на 1-3°.

Характерной чертой прошедшей зимы стало чередование аномально холодных периодов с потеплениями. Наиболее морозная погода стояла в первой половине декабря, ее сменила оттепель во второй половине месяца, что привело к гололеду.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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