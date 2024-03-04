В Екатеринбурге загорелся магазин спорттоваров

Накануне на улице Мамина-Сибиряка, 97, загорелся магазин «Феникс спорт». Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 30 человек.

По информации МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 21:04, через полчаса огонь был локализован. В 21:42 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены еще через час.

В результате возгорания на площади 30 кв. м были повреждены внутренняя отделка, имущество и товары магазина. Тушить пожар отправились 15 огнеборцев и четыре единицы спецтехники.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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