Таможенники Кольцово нашли у бизнесвумен 38 кг парфюмерии (ФОТО)

В аэропорту Кольцово таможенники нашли 38 килограммов духов, эфирных масел и т.п. в багаже екатеринбурженки, прилетевшей из Дубая. В двух чемоданах инспекторы насчитали 526 наименований: флаконы духов, аромамасла, свечи, подарочные коробки с наборами и тестеры.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, часть аромапродукции женщина везла в качестве подарков, остальное – для собственного производства, поскольку в ОАЭ владеет парфюмерным брендом. О том, что нужно было декларировать товар, пассажирка не знала.

«Под видом товаров для личного пользования через границу перевозят коммерческие партии, например, однотипную продукцию периодически перемещает один и тот же человек или товары ввозятся в большом количестве, разных размеров, моделей, промаркированные лейблами и ценниками, или же перевозкой занимается индивидуальный предприниматель. В подобных случаях, как и с 38 килограммами парфюмерии, таможенники изымают товары и отправляют их на экспертизу, ведется административное расследование», – отметил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик.

По словам пассажирки, стоимость содержимого багажа составляет 100 тысяч рублей. Груз отправили на экспертизу, чтобы определить точную стоимость. Штраф будет от половины до двукратной величины стоимости перевозимого груза.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральского таможенного управления, парфюмерию можно перевозить только в качестве личного пользования, тогда это будет легально. Согласно таможенным правилам, один человек через границу может перевезти авиатранспортом не более 31 кг вещей для личного пользования.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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