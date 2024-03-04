Стало известно, где на Урале больше всего людей с ожирением

В Свердловской области примерно каждый 4 человек из тысячи страдает ожирением. Это те, у кого индекс массы тела составляет больше 30 баллов. Причем средний показатель по региону и по Екатеринбургу одинаков – 3,7 на каждую тысячу человек, но существенно разнится в территориях, сообщили в пресс-службе Центра медицинской профилактики Свердловской области.

Так, больше всего людей с ожирением в Сысертском городском округе – там показатель составляет 14,8 на тысячу человек. Чуть меньше – в Туринском городском округе, где избыточный вес есть у 13 из тысячи. Красноуфимский городской округ на третьем месте с показателем 11,5 на тысячу человек.

Меньше всего проблема ожирения касается Алапаевска и Каменска-Уральского (0,9 из тысячи), а также Горноуральского городского округа (0,4 из тысячи).

Екатеринбург, Елена Сычева

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