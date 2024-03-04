Неизвестные пообещали устроить резню в тагильском ТЦ. Это фейк

Жителей Нижнего Тагила встревожили рассылки в WhatsApp-чатах о массовых убийствах и изнасилованиях в ТРЦ «DEPO». В полиции заявили, что это провокация и призвали к спокойствию.

По данным портала «Инцидент Нижний Тагил», в сообщениях о массовых расправах говорилось о предстоящей резне в торговом центре: якобы неизвестные мужчины на выходных собираются убивать молодых людей и насиловать девушек. Своей целью они называют желание сесть в тюрьму.

Напуганные горожане обратились в полицию, где их попросили не поддаваться на провокации.

«Бандеровские недобитые пока нацисты, а проще говоря бесы, или, как справедливо называет таких Рамзан Кадыров «шайтаны», вновь и вновь пытаются дестабилизировать обстановку, запугать общественность, в том числе родителей детей, но пусть они знают и не забывают, что кишка у них была, есть и всегда будет слишком тонка, чтобы взять на испуг уральцев, как, впрочем, и всех россиян. Прошу не поддаваться на провокации и помнить, что обстановка находится под контролем силовиков, но бдительность при этом не терять», – прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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