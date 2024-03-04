Из-за неисправности самолета туристов из Екатеринбурга в Египет доставят с посадкой в Турции

В аэропорту Кольцово с раннего утра сотни туристов ожидают вылета в Шарм-эль-Шейх. Из-за неисправности самолета авиакомпании Air Cairo туроператор прислал за ними три борта, которые полетят через Анталью.

Изначально рейс из Екатеринбурга в Египет должна была выполнять чартерная авиакомпания Air Cairo. Но в 07:40 самолет из Кольцово никуда не вылетел, а туристам сообщили о технической неисправности лайнера. До сих пор пассажиры находятся в Кольцово и ожидают посадку.

Судя по онлайн-табло аэропорта, в Египет туристы полетят на трех самолетах авиакомпании SouthWind, которые будут делать техническую посадку в Анталье.

Отметим, что это не первый случай, когда из-за неисправности самолета Air Cairo туристов доставляют в Египет через Турцию. В январе текущего года аналогично выполнялись чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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