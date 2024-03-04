Екатеринбург отмечает день вытрезвителя без вытрезвителя

Сегодня, 4 марта, отмечают День создания медицинских вытрезвителей в структуре МВД РФ. Эти учреждения были ликвидированы, а на смену им в Свердловской области пока ничего не пришло, несмотря на то, что еще три года назад, в начале 2021-го, президент России Владимир Путин поручил восстановить подобные учреждения.

В Свердловской области есть рабочая группа по восстановлению вытрезвителей. Правда, закрепить их хотят не за органами внутренних дел и даже не за минздравом, а за органами социальной политики и финансировать их планируется из бюджета региона.

Однако до сих пор пилотный проект не запущен, в частности, из-за того, что органы власти не хотят брать на себя ответственность. Причем, по данным собеседников «Нового Дня», областной бюджет готов выделить деньги, дело за муниципальными образованиями.

«Задача, поставленная президентом РФ, о воспроизведении старой системы вытрезвителей, есть, мы ее потихонечку решаем», – сказал на недавней пресс-конференции главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, посетовавший на то, что прежде с помощью системы вытрезвителей медики выявляли больше своих пациентов, предлагая им лечение и реабилитацию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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