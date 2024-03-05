Завтра на Урале зазвучат сирены: МЧС проводит учебную тревогу

6 марта по всей России МЧС проведет учебную тревогу. В городах прозвучат сирены, а телетрансляции будут прерваны. Спасатели просят сохранять спокойствие.

«6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем!»: заработают сирены и громкоговорители; будут замещены специальной информацией эфиры теле- и радиоканалов, – сообщили в пресс-службе МЧС России. – Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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