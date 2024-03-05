российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 марта 2024, 08:32 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Завтра на Урале зазвучат сирены: МЧС проводит учебную тревогу

6 марта по всей России МЧС проведет учебную тревогу. В городах прозвучат сирены, а телетрансляции будут прерваны. Спасатели просят сохранять спокойствие.

«6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем!»: заработают сирены и громкоговорители; будут замещены специальной информацией эфиры теле- и радиоканалов, – сообщили в пресс-службе МЧС России. – Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,