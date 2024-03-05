Ушло в суд дело садиста, который прибил к доске ноги своей бывшей девушки

Прокуратура направила в суд уголовное дело жителя Екатеринбурга, который пытался с особой жестокостью убить свою бывшую девушку.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью», ч. 4 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения».

Преступление было совершено 25 октября 2023 года. Обвиняемый избил девушку, посадил ее в ее автомобиль «Хонда Фит» и отвез в гараж. «Вооружившись тупым твердым предметом, внешне похожим на деревянную биту, обвиняемый нанес не менее 10 ударов в область туловища девушки. После чего, действуя с особой жестокостью, снял с нее обувь, поставил стопы ее ног на деревянный брусок и прибил к нему стопы ног потерпевшей», – рассказали в прокуратуре. Потом он связал девушку, облил дизельным топливом и поджег. После этого он хотел вывезти ее в лес, чтобы расправиться окончательно, но по дороге попал в ДТП и сбежал. Девушка чудом осталась жива.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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