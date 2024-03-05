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Вторник, 5 марта 2024, 09:51 мск

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В России назвали лучший спортивный ТВ-канал

В Москве объявили победителей Национальной премии в области многоканального цифрового ТВ «Большая цифра» 2024. Жюри определило лучших в трех категориях: «Инновационные технологии», «ТВ и видеоконтент», «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства».

В этом году премию вручали уже в 15-й раз, в ней участвовали 211 компаний со всей страны. В открытом голосовании приняли почти 102 тысячи человек.

В категории «ТВ и видеоконтент» в номинации «Спортивный канал» победу одержал бойцовский телеканал UDAR, который владеет эксклюзивными правами на показ турниров Top Dog, RCC, AMC Fight Nights и других промоушенов.

Москва, Елена Сычева

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