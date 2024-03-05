Депутаты Екатеринбурга снова стали донорами крови (ФОТО)

Депутаты городской думы Екатеринбурга снова стали донорами крови. Акция по организованной сдаче крови стартовала в 2022 году по инициативе парламентария Алексея Вихарева, который тогда руководил медицинской фракцией гордумы. В этом году к постоянным участникам присоединились новые депутаты, избранные в восьмой созыв парламента уральской столицы.

«С депутатами медицинской фракции сдаем кровь уже третий год и приглашаем с собой помощников и волонтеров. Донорская кровь сейчас важна для солдат, проходящих лечение в военном госпитале, для онкобольных и маленьких детей. Хочется верить, что сданная нами кровь может спасти чьи-то жизни! Это – самое главное!» – рассказал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Поддержала добрую инициативу коллег председатель гордумы восьмого созыва Анна Гурарий: «Признаюсь, кровь сдаю впервые. Хотя уже давно были мысли сделать это крайне важное и полезное для нашего общества дело. Рада, что в первый раз иду не одна, а с таким широким составом коллег по думе. Это большая поддержка и хороший вклад в систему здравоохранения нашего региона».

Впервые сдали кровь также представители ЛДПР в городской думе Николай Вахрушев и Ксения Лещенко. «У меня редкая группа крови – четвертая положительная. Мне сказали, что такие доноры – на вес золота. Сегодня сдавала впервые и переживала. Но, как выяснилось, совершенно зря: самочувствие хорошее, а осознание от принесенной пользы очень приятное», – отметила Ксения Лещенко.

«На станции переливания был впервые. Хочу отметить хороший сервис, приветливость и вежливость сотрудников, скорость и качество их работы. В медучреждениях доброе отношение особенно важно, так что для меня первый раз не станет последним – обещаю», – сказал депутат Николай Вахрушев.

Еще у одного депутата от ЛДПР, Дмитрия Николаева, тоже редкая группа крови – первая отрицательная, очень востребованная в медучреждениях: «Помимо больниц, сегодня есть запрос от военных госпиталей, где лечатся участники спецоперации. Поэтому мы из года в год поддерживаем эту добрую традицию и вносим свою лепту».

Присоединились к депутатам и активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева, а также помощники и друзья парламентариев. В общей сложности, кровь сдали больше 15 человек, пополнив запасы станции переливания почти на 7 литров.

Кровь, сданная депутатами, к вечеру того же дня прошла все необходимые экспертизы и после карантина будет направлена в медицинские учреждения Свердловской области. В среднем, донорами в областной станции переливания крови ежедневно становятся 120-150 человек старше 18 лет.

«Приходить к нам нужно в хорошем настроении, выспавшимся и отдохнувшим, с паспортом и СНИЛС. За 48 часов до донации нельзя употреблять спиртные напитки, жирную пищу и курить. Не следует приходить после ночной смены или тяжелой физической нагрузки, а после советуем хорошо отдохнуть, выспаться, не ходить в спортзал», – посоветовала Наталья Попкова, заместитель главврача областной станции переливания крови, главный внештатный специалист-трансфузиолог министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО.

Напомним, Алексей Вихарев поддерживает городские медучреждения с 2021 года, закупая для них оборудование и медицинские средства, помогая проводить ремонт помещений и благоустройство территорий, организуя выездные акции по вакцинации и диспансеризации. Всего на поддержку городской медицины за это время депутатом из личных средств выделено около 47 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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