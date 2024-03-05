Кардиолог дала советы метеозависимым, как пережить магнитные бури

По словам ученых, в 2024 году вспышки на солнце происходят с большей частой и силой, чем в прошлом году, из-за чего Землю еженедельно настигают магнитные бури. Врач-кардиолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Жанна Максимова рассказала, какое воздействие оказывают колебания магнитного поля на человека и как обезопасить себя от их влияния.

По словам Максимовой, в момент воздействия магнитных волн на организм человека изменяются некоторые свойства крови и сосудов, что сказывается на нервной регуляции работы сердца. Человек, который ведет здоровый образ жизни, легче переживает геомагнитные удары любой силы. Однако более восприимчивые люди могут испытывать недомогание, повышенную утомляемость, головную боль, нарушение сна. У тех, кто в зоне риска, могут возникать и иные симптомы.

«Есть метеозависимые люди, которые ощущают на себе перепады погоды, а также возмущения магнитосферы нашей планеты. Чаще это пожилые люди с хроническими заболеваниями, особенно с артериальной гипертензией, у которых в такие моменты может повышаться давление и возникают некоторые другие симптомы. Но такие пациенты, как правило, знают свой диагноз, у них есть предписанные врачом препараты, им известно, как себя вести в подобной ситуации. Ведь давление у них может подскочить и в дни без магнитных бурь, к примеру, в моменты перепадов атмосферного давления», – добавила кардиолог.

Жанна Максимова дала несколько рекомендаций, как пережить магнитные бури и обезопасить себя от их влияния.

1. Во время магнитной бури отказаться от острых, жареных, жирных блюд, не пересаливать, употреблять больше овощей фруктов и зелени.

2. Ограничить кофеиносодержащие напитки и исключить алкоголь.

3. Совершать пешие прогулки.

4. Избегать нервных, стрессовых ситуаций.

5. Не перетруждаться.

6. Избегать мест большого скопления людей.

7. Иметь при себе необходимые лекарства.

8. Обратиться к врачу, если давление нестабильное.

Как рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в настоящий момент геомагнитная ситуация на планете полностью стабилизировалась. 3 марта на Земле вновь началась неожиданная магнитная буря умеренной величины. Однако, согласно показаниям космических аппаратов, сейчас ситуация в околоземном пространстве спокойная и устойчивая. «Заметные изменения в активности Солнца, предварительно, могут начать происходить не раньше середины марта. До этого времени индексы геомагнитной активности будут окрашены преимущественно в зеленые цвета», – уточнили в лаборатории.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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