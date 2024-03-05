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Вторник, 5 марта 2024, 12:07 мск

Новости Екатеринбург

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Синоптики предупредили о резком похолодании до -20

Синоптики Гидрометцентра предупреждают уральцев о резком похолодании. Уже завтра, 6 марта, столбики термометров днем опустятся до -6 градусов, а в ночь на четверг – до -20 °C. В следующие дни температура воздуха в светлое время суток будет около -3…-5 градусов, в темное – до -11…-13 °C.

Согласно долгосрочным прогнозам, устойчивое тепло ожидается только в последнюю неделю марта.

Екатеринбург, Елен Сычева

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