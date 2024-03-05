Улицу Викулова закроют почти на два года

В Екатеринбурге почти на два года закроют проезд по части улицы Викулова – от улицы Плотников до улицы Кизеловской. Движение в частном секторе будет закрыто с 13 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с выполнением строительно-монтажных работ на дублере улицы Викулова. Схема движения общественного транспорта не изменится. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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