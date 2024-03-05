«Россети» подвели итоги работы предприятий магистрального электрического комплекса в 2023 году

«Россети» подвели итоги деятельности компании по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) среди филиалов магистральных электрических сетей за 2023 год.

Совещание с руководством филиалов – МЭС провел первый заместитель генерального директора компании Андрей Муров в Екатеринбурге.

Лучшая динамика производственных показателей отмечена в магистральных электрических сетях Северо-Запада, где удельная аварийность сократилась на 16%. При этом лидером стало Северное предприятие, снизившее показатель на 39%. В зону его обслуживания входят Республика Коми и Архангельская область. В целом по ЕНЭС надежность выросла на 3%.

Все филиалы выполнили поставленные задачи по реализации проектов инвестиционной программы. В том числе завершен первый этап электроснабжения Восточного полигона железных дорог, введены в работу энергообъекты для других крупных потребителей – Амурского газохимического комплекса, Малмыжского месторождения меди и др.

Кроме того, компания продолжила работу по модернизации системообразующих питающих центров в регионах. Крупнейшим проектом стало завершение реконструкции подстанции 500 кВ «Пахра», которая обеспечивает энергией южные районы Подмосковья.

В числе приоритетных задач на текущий год Андрей Муров назвал реализацию запланированных мероприятий инвестиционной и ремонтных программ, включая своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов, восстановление магистральной сетевой инфраструктуры на новых территориях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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