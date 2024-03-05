Пожарные Уральской авиабазы 750 раз прыгнули с высоты 1000 метров (ФОТО)

Парашютисты-пожарные Уральской авиабазы активно готовятся к пожароопасному периоду. В рамках тренировок они уже совершили около 750 прыжков с самолета.

«Практические учения парашютистов-пожарных проводятся в конце февраля-начале марта. Тренировочные прыжки они выполняют с самолета Ан-2 с высоты порядка тысячи метров. В 2024 году в зимней тренировке приняли участие более 50 специалистов Уральской авиабазы. Каждый из них выполнил минимум по 12 прыжков», – сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Во время пожароопасного периода при вылетах парашютисты-пожарные находятся на борту самолета Ан-2, выполняющего мониторинг обстановки в лесах региона. Обнаружив лесной пожар, они совершают высадку максимально близко к его кромке.

«Важно обеспечить безопасность специалистов по тушению, поэтому точка для их высадки выбирается тщательно. В идеале, конечно, это относительно свободное от деревьев место, однако опытные парашютисты-пожарные способны приземляться прямо в лес. Как правило, высадка производится в тылу пожара, в направлении, противоположном от направления огня и дыма. Минимальное количество человек, из которых сформированы группы по борьбе с пожарами в труднодоступных местах, составляет 4-5 специалистов», – рассказал исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Александр Петров.

На отдельных парашютах с высоты 150 метров спускаются грузовые контейнеры, где размещено все необходимое для работы лесных пожарных оборудование, продукты питания и палатки для развертывания лагеря. В начале работы один человек остается для обустройства быта, а остальные участники группы приступают к тушению огня. На месте базирования парашютисты остаются до момента ликвидации очага возгорания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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