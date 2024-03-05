Школьников из Академического отправили в больницу – учиться медицине (ФОТО)

В Екатеринбурге учеников из медицинского класса школы № 123 в Академическом отправили на экскурсию «с погружением» в Областную детскую клиническую больницу. В ОДКБ восьмиклассникам рассказали об основах медгигиены, познакомили с работой хирургов-онкологов и специалистов МРТ-диагностики, а в симуляционном классе дети на манекенах отрабатывали внутримышечные инъекции.

Областная детская клиническая больница – один из инициаторов создания медицинского класса в школе № 123. «Тенденции на рынке труда таковы, что необходимо реанимировать старую систему подготовки кадров – с ранней профориентацией, получением навыков на мастер-классах и экскурсиях, чтобы школьники понимали, с чем им предстоит работать в будущем, в каких условиях. Ведь когда они осознают это уже в колледже или университете, может быть уже поздно», – сказала начальник отдела по управлению персоналом ОДКБ Анастасия Афоничева.

С начала учебного года восьмиклассники, которые планируют связать свою жизнь с медициной, уже побывали в разных медучреждениях, встречались с преподавателями Уральского государственного медицинского университета и Свердловского областного медколледжа. Мастер-классы, «творческие» встречи для них проводят раз в месяц. Все для того, чтобы помочь вырастить заинтересованные кадры – в том числе, для медицинского кластера, который создается в Академическом.

В будущем выпускники медкласса смогут учиться в УГМУ, корпуса которого появятся в восьмом районе города, после – стать сотрудниками УрО РАН или НИИ ОММ.

«Мы ездим в разные больницы, три занятия прошли в колледже. Мы делали сердечно-легочную реанимацию, накладывали жгуты, повязки, учились ставить уколы», – рассказала ученица медкласса Кристина Устенко.

В Академическом созданы условия не только для тех, кто хочет стать врачом или ученым в сфере здравоохранения. Принцип образовательной вертикали внедряется в процесс обучения и в других учебных заведениях района, здесь есть, например, IT-классы, дополнительная программа для тех, кто хочет работать в прокуратуре или полиции. У старшеклассников Академического есть возможность выбрать любое направление для профильного обучения. В школе № 16 много лет успешно готовят учеников к поступлению на гуманитарные факультеты и в военные училища, команда педагогов школы № 23 специализируется на подготовке будущих студентов естественно-научного профиля, в школе № 79 работает Ресурсный центр по подготовке инженеров.

Условия для получения качественного образования и комфортного проживания в восьмом районе города еще при проектировании территории предусмотрел ведущий девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Компания-основатель района развивает его по модели Наукограда: уже сейчас здесь функционируют пять научно-исследовательских институтов РАН, восемь школ, 25 детских садов. Еще одно общеобразовательное учреждение откроет свои двери в квартале «Спутник» осенью этого года. Пятиэтажное здание возведено по проекту «РСГ-Академическое», оно рассчитано на 48 классов: обучаться здесь в одну смену смогут 1200 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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