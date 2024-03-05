Лжесотрудник ФСБ выманил у пенсионерки 6 млн рублей

Злоумышленники, которые притворились сотрудниками ФСБ и Банка России, выманили у екатеринбургской пенсионерки более 6 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, в дежурную часть обратилась женщина 1957 года рождения. Она сообщила, что телефонные аферисты убедили ее оформить кредиты и отдать сбережения на сумму 6 миллионов 65 тысяч рублей.

Сначала женщине написал якобы «бывший работодатель», предупредивший, что с ней свяжется «начальник отдела ФСБ», у которого есть «некоторые вопросы». Затем ей перезвонил лжесиловик, который сообщил, что она стала жертвой мошенничества, на нее оформлено несколько кредитов, и убедил подписать согласие на сотрудничество и подписку о неразглашении. После чего потерпевшая от руки написала согласие и подписку и через мессенджер отправила подтверждение на указанный звонившим номер. После чего женщину переключили на другого «представителя ФСБ», который подтвердил, что она стала жертвой мошенников, и проинформировал, что дальше ее будет «консультировать» «специалист ЦБ РФ».

После этого уже фальшивый специалист банка сообщила пенсионерке, что ей нужно обналичить все свои сбережения и в целях сохранности перевести их на «безопасные банковские ячейки». Более того, потерпевшую также убедили оформить банковские займы.

Всего пенсионерка перевела аферистам 3 022 000 рублей сбережений и 3 043 700 рублей кредитных средств. В полиции Екатеринбурга предупреждают, что сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые «зеркальные займы», не существует никаких «безопасных счетов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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