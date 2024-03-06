Свердловские гаишники предупредили водителей о гололеде

В свердловском УГИБДД предупредили, что сегодня утром на дорогах региона образовалась гололедица из-за понижения температуры воздуха.

Сотрудники ГАИ напоминают, что сцепление колес с дорогой в таких случаях минимально, тормозной путь увеличивается.

Чтобы избежать аварий, надо соблюдать безопасный скоростной режим, держать достаточную дистанцию, избегать опасных маневров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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