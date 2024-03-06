Мимоза – 130 рублей, тюльпаны – 250 рублей: магазины «у дома» начали торговать цветами к 8 Марта (ФОТО)

В преддверии 8 Марта продуктовые супермаркеты начали продавать букеты. В наличии – мимоза, тюльпаны и гиацинты. Заказать цветы можно и с обычной доставкой.

Например, в «Магните» сейчас мимозу продают по 129 рублей за маленькую веточку, высотой 35 сантиметров. Букет из пяти тюльпанов обойдется в 250 рублей. Гиацинт в горшке стоит столько же.

В «Ленте» выбор больше. Здесь есть букеты из 5, 9, 11 и 25 тюльпанов. Цены – от 299 до 1430 рублей. Есть цветущие растения в горшках, например, микс из сортов каллы за 850 рублей.

Купить цветы можно и не выходя из дома. Популярные службы доставки добавили букеты в свой ассортимент. Например, в «Самокате» гиацинт в горшке сегодня стоит 119 рублей, букет из семи тюльпанов – 499 рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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