В Сочи выбрали талисман для екатеринбургских Игр дружбы

В Сочи, где сейчас проходит Всемирный фестиваль молодежи, выбрали талисман Игр дружбы, они пройдут осенью этого года в Екатеринбурге. Маскотом соревнований будет тигр.

Среди номинантов также были белка и медведь. Визуализацией занимался Союзмультфильм. «Хотелось, чтобы эти животные ассоциировались с Россией. По результатам нашего внутреннего понимания мы выбрали шорт-лист», – рассказали представители студии.

Персонажа-победителя выбирало жюри, в который вошли гимнастки Дина и Арина Аверины, Алина Загитова, дрессировщик Аскольд Запашный, композитор Евгений Горенбург, дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра Дмитрий Филатов и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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