Свердловчанкам предложат пройти тест на ВИЧ и подарят тюльпаны

Сегодня вечером возле станции метро «Уралмаш» жительницы Екатеринбурга смогут пройти бесплатный тест на ВИЧ, а также получить букет тюльпанов.

«С 17:00 до 22:00 6 марта около станции метро «Уралмаш» будет работать тест-мобиль. Приглашаю всех женщин, вне зависимости от возраста, пройти быстрое и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, уделив буквально 10 минут своему здоровью», – сказала главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Тестирование проводится бесплатно и анонимно. Результат можно получить уже через 10 минут. «Поскольку женщины физиологически более уязвимы перед ВИЧ-инфекцией, их риск при незащищенной близости выше, чем у мужчины. Кроме этого, существует опасность дальнейшей передачи ВИЧ будущему ребенку от мамы. Меры безопасности в данном случае предельно просты: каждой женщине необходимо знать свой ВИЧ-статус, а также статус своего партнеёра», – напоминают в Центре СПИДа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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