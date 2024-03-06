Криштиану Роналду пожелал удачи уральскому боксеру перед боем за пояс чемпиона мира (ФОТО)

Боксер Академии единоборств РМК и претендент на титул чемпиона мира по версии WBA Магомед Курбанов встретился с легендарным футболистом Криштиану Роналду в новом спортобъекте в Эр Рияде. Поединок между Курбановым и Исраилом Мадримовым из Узбекистана пройдет в Саудовской Аравии на вечере бокса Knockout Chaos.

«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил: будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: «Нет, я только играю», – поделился Магомед Курбанов.

Легендарный Кришту, пятикратный обладатель «Золотого мяча», выступает за клуб «Аль-Наср».

Екатеринбург, Елена Сычева

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