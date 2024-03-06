«Сервис временно недоступен»: у уральцев возникли проблемы при получении налоговых вычетов

Жители Свердловской области столкнулись с проблемами при оформлении налоговых вычетов. Сделать это через «Личный кабинет налогоплательщика» в последнюю неделю невозможно.

Как рассказали «Новому Дню» сразу несколько жителей Екатеринбурга и области, с начала марта они пытались оформить налоговые вычеты привычным способом – онлайн на сайте ФНС. Но попытки не увенчались успехом.

«При заходе в личный кабинет меня просят обновить электронную подпись. Когда ввожу запрос на ее получение, все зависает. Всплывает окно «сервис временно недоступен», и дальше дело не идет. Пытаюсь уже неделю – и дальше этого этапа не прохожу», – рассказала жительница Режа Галина, которая пытается оформить вычет на детей и недвижимость.

Другие говорят, что и до этапа получения ЭП не дошли.

«В последние два дня окно «Сервис временно недоступен» всплывает сразу, когда в личном кабинете нажимаешь кнопку «подать заявление на вычет». Предлагает обновить страницу, но после обновления – все то же окно», – рассказала жительница Екатеринбурга.

Возможно, сайт ФНС не выдерживает нагрузки: в марте обычно люди активно подают заявления на вычеты, а также оформляют декларации. «Новый День» направил запрос в УФНС по Свердловской области с просьбой разъяснить ситуацию. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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