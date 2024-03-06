Женщина добилась удаления из своей трудовой книжки записи «любитель судов»

Необычное дело рассмотрел Свердловский областной суд: бывшая сотрудница одной из уральских страховых компаний добилась, чтобы бывший работодатель удалил из ее трудовой книжки записи «любитель судов».

Как сообщили в пресс-службе облсуда, женщина обнаружила, что начальство 18 лет не индексировало ей зарплату. В апреле прошлого года сотрудница подала на начальника в суд, но, не дождавшись решения, уволилась. Расторгая трудовой договор, работодатель написал в трудовой книжке сотрудницы слова «Любитель судов».

В сентябре 2023 года женщина обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к страховой компании. Истец просила обязать бывшего работодателя изменить приказ об увольнении, исключив из него фразу «Любитель судов», внести исправления в трудовую книжку и взыскать с ответчика 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Страховая компания иск не признала, представитель пояснил в суде, что внес точную формулировку увольнения со ссылкой на Трудовой кодекс РФ, а запись «Любитель судов» не является оскорбительной.

В результате иск удовлетворили частично – спорную запись из трудовой удалили, а в качестве компенсации морального вреда женщине присудили 10 тысяч рублей. Областной суд поддержал решение первой инстанции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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