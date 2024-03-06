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Среда, 6 марта 2024, 12:09 мск

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Lada Kalina влетела в реанимобиль с 7-месячным ребенком

В Свердловской области Lada Kalina влетела в реанимобиль Территориального центра медицины катастроф, который ехал с включенными спецсигналами, сиреной и проблесковыми маячками. По информации «Нового Дня», в момент аварии в реанимобиле находилась бригада ТЦМК, которая перевозила семимесячного ребенка. Малыш в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.

Известно, что за рулем легковушки была женщина. Информация по состоянию водителей обеих машин, а также бригады ТЦМК и их маленького пациента уточняется.

Екатеринбург, Елена Сычева

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