Горожанка, работающая, с двумя детьми: как выглядит обычная жительница Свердловской области

Уже в пятницу в России будут отмечать Международный женский день. В преддверии праздника «Новый День» выяснил, сколько всего дам проживает в Свердловской области, какого они возраста, чем чаще всего зарабатывают на жизнь и сколько у них детей.

Так, управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альщиц на сегодняшней пресс-конференции в «ТАСС- Урал» рассказала, что число многодетных мам в регионе растет: «Мы понимаем, что количество многодетных семей растет, видим это по количеству сертификатов на материнский капитал, которые мы оформляем. Больше становится семей с пятью, шестью, семью детьми. Но в среднем демография показывает, что два ребенка приходится на одну семью», – отметила она.

При этом женщин в области по-прежнему больше, чем мужчин. По данным Свердловскстата, в 2023 году в регионе проживало 2 млн 277 тысяч 388 женщин (включая девочек и пенсионерок). Это на 31 тысячу больше, чем мужчин.

Почти 1 млн 146 тысяч женщин сейчас находятся в трудоспособном возрасте, 407 тысяч девочек еще не достигли его, 724 тысячи – пенсионерки. С возрастом разрыв в количестве мужчин и женщин увеличивается. Например, 55-летних женщин на Среднем Урале – 23 710, а мужчин – 19 847. Среди 70-летних разница уже почти в два раза – 30 404 и 17 312. Среди 100-летних долгожителей женщин – 87, мужчин – 52.

Большинство свердловчанок, 1 млн 964 тысячи, живут в городах, в сельской местности – только 312,5 тысячи.

Если говорить о рынке труда, то, по данным hh.ru, в 2023 году женщины искали работу наравне с мужчинами – их доля в количестве опубликованных резюме составила 51%.

Профессиональные области, в которых чаще всего ищут работу женщины, – это управление персоналом и тренинги (82% женских резюме), финансы, бухгалтерия (78%), наука, образование (75%), административный персонал (75%), медицина, фармацевтика (71%), розничная торговля (68%), искусство, развлечения, масс-медиа (66%) и страхование (66%).

При этом рекрутеры отмечают, что женщины по-прежнему склонны к занижению своих зарплатных ожиданий. В прошлом году они просили зарплату на 20 тыс. рублей меньше, чем мужчины: медиана зарплатных ожиданий у женщин в Свердловской области – 40 тысяч рублей против 60 тысяч рублей у мужчин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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