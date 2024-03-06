В Екатеринбурге открылась цветочная ярмарка на колесах (ФОТО)

Накануне Международного женского дня в центре Екатеринбурга открылась цветочная мини-ярмарка. В переулке Банковском стоят «газели», где прямо с колес продают букеты тюльпанов и мимозы.

В пресс-службе мэрии сообщили, что разрешение на торговлю получили четыре предпринимателя. Цветочная продажа продлится с 6 по 8 марта, преимущественно в светлое время суток. Как передает корреспондент РИА «Новый День», букет тюльпанов стоит 120 рублей, их привезли из Березовского. Веточки абхазской мимозы стоят от 150 до 300 рублей. Продавцы пообещали, что не будут поднимать цены в праздничный день.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степа Фатхиев

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