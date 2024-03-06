Школьные психологи смогли предотвратить 70 самоубийств среди детей

В школах Свердловской области в прошлом году смогли предотвратить около 70 суицидов среди детей, – заявил заместитель губернатора Павел Креков. Случаев буллинга и драк стало на 20% меньше.

«В 150 школах Свердловской области нет специализированных психологов. Но каждый учитель в любой школе – он тоже психолог, потому что сдает государственный экзамен по психологии, – ответил Павел Креков на вопрос «Нового Дня». – Суицидов среди детей стало меньше, за прошлый год 70 попыток суицида смогли профилактировать. В школах проводятся исследования тревожности у детей».

Кроме того, по словам Крекова, психологи эффективно работают с профилактикой буллинга и агрессии в школах. Драк и травли за последний год стало меньше на 20% (от какого количества чиновник не уточнил – прим.ред).

Екатеринбург, Дарья Деменева, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube