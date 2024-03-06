Перед 8 Марта у оптовика украли крупную партию цветов

Перед Международным женским днем у директора крупной компании похитили партию цветов, предназначенную для продажи. Праздничный груз украли во время перевозки.

Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале. В отдел полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу обратился крупный продавец цветов. У него пропал груз, стоимость которого превышает 1,8 млн рублей. Цветы нужно было доставить из Челябинска в Омск и Новосибирск.

На объявление в интернете откликнулся неизвестный, который представился работником транспортной компании. Стороны подписали договор, но груз по назначению не прибыл.

Оперативники установили, что злоумышленники перехватили цветы по дороге и продали их другому магазину в Екатеринбурге приблизительно за 500 тысяч рублей. Проверка всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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