«Одноклассники» запускают второй сезон шоу «ОКнутые люди»

С 15 марта в социальной сети «Одноклассники» и на телеканале СТС стартует новый сезон шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым. Звездные участники программы будут набирать в свои команды людей с необычными увлечениями и соревноваться друг с другом. Во втором сезоне появятся Мигель и Юлия Гаврилина, Зоя Бербер и Стас Костюшкин, Дмитрий Позов и Антон Шастун, Арсений Попов и Сергей Матвиенко, а также многие другие. Всего запланировано восемь эпизодов шоу, которые будут выходить по пятницам. Выпуски появятся в официальной группе «Хобби-шоу» в «Одноклассниках».

Шоу «ОКнутые люди» стало первым оригинальным проектом «Одноклассников» в рамках позиционирования соцсети как территории увлечений. Первый сезон вышел год назад и собрал более 133 миллионов просмотров в ОК и в эфире СТС.

«Оригинальные шоу в ОК – не только важная часть нашего позиционирования, но и тот контент, который позволяет увеличивать время на платформе и растить другие метрики соцсети. За прошлый год все выпуски собрали более 800 миллионов просмотров. Это говорит о явном интересе нашей аудитории к теме любимых хобби и качественному контенту. Первое оригинальное шоу «ОКнутые люди» получилось настолько успешным во многом потому, что его героями становились и обычные пользователи соцсети. Мы рады продолжить работу над проектом, представить второй сезон «ОКнутых людей» и других шоу об увлечениях россиян», – рассказала директор по маркетингу соцсети Наталия Радченкова.

В прошлом году «Одноклассники» представили еще 12 шоу, которые были посвящены популярным хобби: путешествиям, домашним животным, кулинарии, спорту. Тема каждого проекта выбиралась на основе активности аудитории в сервисе «Увлечения». Всего люди потратили более 2 миллионов часов на просмотр этих шоу в соцсети.

Москва, Ангелина Сергеева

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