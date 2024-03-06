ЕВРАЗ потратит 35 миллиардов рублей на строительство нового отсека хвостохранилища (ФОТО)

ЕВРАЗ КГОК построит новый экологически безопасный отсек хвостохранилища, который будет использоваться для размещения продуктов обогащения. На проект потратят 35 миллиардов рублей, будет создано 120 новых рабочих мест.

Масштабный инвестиционный проект реализуется в 10 километрах от Качканара у горы Луковая. Существующее хвостохранилище ждет реконструкция. Кроме того, запланировано строительство двух сгустителей диаметром более 60 м, нового отсека для складирования продуктов обогащения и защитного отсека, который обеспечит перехват вод и их возврат в систему оборотного водоснабжения комбината. В компании подчеркивают: проект реализуется с использованием передовых экологических технологий, его цель – снижение воздействия на окружающую среду.

На месте будущего хвостохранилища уже построили новую пульпонасосную станцию, подстанцию мощностью 110 кВ, линейные объекты и необходимые технологические и производственные площадки. Объекты представили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во время его рабочей поездки на ЕВРАЗ КГОК.

«Мы изучили мировой опыт и выбрали самые современные экологически безопасные технологии сгущения отходов обогащения. В первую очередь, для нас важна экологическая безопасность и безаварийная работа объекта», – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Вокруг хвостохранилища построят систему дренажных скважин и канав, которые будут перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование. Уложен противофильтрационный экран для исключения риска загрязнения почвы и водных объектов. Откосы нового отсека будут засыпать скальником, он закроет песок от ветра. Пыление на плоской поверхности хвостохранилища будет подавлять система орошения.

Добавим, что строительство полностью соответствует генеральному плану Качканара.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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