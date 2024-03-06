В Свердловскую область доставили вакцины против кори, энцефалита и гепатита

В Свердловскую область привезли вакцины против кори, энцефалита и гепатита. Также в апреле завезут около 10 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции замгубернатора региона Павел Креков.

По словам Крекова, на данный момент ситуация по кори стабильная, проблем с вакциной нет. Как ранее писал «Новый День», число случаев кори в прошлом году в России резко выросло в связи с прибытием в страну непривитых граждан соседних государств, а также отказа от прививок некоторых групп населения России. К концу февраля по стране доставили 107 тыс. доз комбинированных препаратов, действующих на иммунитет одновременно от кори и паротита, а также от кори, паротита и краснухи.

«Вакцина поставляется в РФ централизовано, специально проверяется, доставляется в специальных емкостях с соответствующими сертификатами. Наша задача – заказать и принять. Заказано. Какие-то вакцины уже пришли (от кори, энцефалита). Многие вакцины придут еще в апреле и мае. Как заявляет федеральный Минздрав, потребность в вакцине будет закрыта», – сообщил Креков.

Также спикер заявил, что в регионе уже есть вакцина против гепатита, и в апреле завезут около 10 тысяч доз одноразовой вакцины против коронавируса.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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