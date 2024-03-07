Бывший генеральный директор «МРСК Урала» может возглавить «Интер РАО»

Новым руководителем «Интер РАО» в скором времени может стать Сергей Дрегваль, который в течение 6 лет возглавлял компанию «МРСК Урала» (теперь – Россети Урал»), а затем работал в правительстве Санкт-Петербурга в должности вице-губернатора.

О скорых переменах в «Интер РАО» сообщил со ссылкой на свои источники «КоммерсантЪ».

По данным издания, Борис Ковальчук, который руководил «Интер РАО» последние 15 лет, уже в этом месяце покинет компанию, чтобы занять более высокую должность в сфере энергетики.

Новым возможным главой «Интер РАО» источники называют Сергея Дрегваля, который на днях был включен в состав правления компании. До этого Сергей Дрегваль работал в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга (2021-2024), а перед этим – генеральным директором «МРСК Урала» (в 2014-2020).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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