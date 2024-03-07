Накануне 8 Марта подорожало мясо, но стали дешевле огурцы

В первую неделю весны в Свердловской области стали дороже самые популярные виды овощей, в том числе – из так называемого борщевого набора, а также некоторые виды мяса.

Как сообщает Свердловскстат, сразу на 3,5% дороже стал картофель (25,5 рубля за 1 кг); на 2% выросла в цене свекла (до 43,4 рубля); на 0,8% – капуста (до 39 рублей).

На несколько рублей дороже стали говядина (559 рублей), баранина (679), детские мясные, овощные и фруктовые консервы (1080,634 и 506 руб./кг), творог (400 рублей), сыр (791 рубль).

Зато наконец перестали дорожать свежие помидоры и огурцы – цены на них достигли максимума в феврале. Сейчас помидоры на Урале стоят в среднем 275 рублей, огурцы – 255,6 рубля за кило.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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