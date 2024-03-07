На Урале будут судить мошенника, укравшего у банка 200 млн рублей

В Верх-Исетский суд Екатеринбурга направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере – на сумму более 200 млн рублей.
Обвиняемый – местный житель, который в 2009-2010 гг. работал в одном из банков. По версии следствия, мужчина и два его сообщника разработали план. Они подыскивали подставных заемщиков и убеждали их взять кредит, обещая потом самостоятельно расплатиться с банком.
Используя свое служебное положение, фигурант добивался выдачи кредитов подставным лицам, а деньги забирал себе.
В результате действий преступной группы кредитному учреждению причинен ущерб на сумму свыше 200 млн рублей.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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