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Суббота, 9 марта 2024, 06:44 мск

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Сегодня – день Обретения головы Иоанна Предтечи

9 марта православная церковь отмечает день Обретения головы Иоанна Предтечи. Праздник установлен в память об усекновении головы Иоанна Крестителя и обретения ее людьми. В народе этот день связывали с прилетом первых птиц и создания ими гнезд. С появлением гнезд примечали: если птицы вьют свои жилища на солнечной стороне дерева быть теплому лету, если наоборот – холодному.

Своевременный прилет птиц обещал хороший урожай хлеба. Выпавший снег предсказывал холодную погоду на Святую пасхальную неделю.

Екатеринбург, Елена Васильева

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